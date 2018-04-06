Роспотребнадзор: Выявлено почти 540 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание

Как поясняется, Роспотребнадзором, в целях недопущения фактов несоблюдения обязательных требований, связанных с государственным регулированием правительством РФ стоимости гостиничного обслуживания, определяемой исходя из присвоенной гостинице или иному средству размещения категории, в Москве Санкт-Петербурге , а также в муниципальных образованиях, в которых будут проводиться матчи ЧМ-2018 и (или) размещаться участники чемпионата, организована и проводится системная работа.

«На 2 апреля 2018 г. осуществлен мониторинг в отношении 11 тыс. 388 объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги. В целом было выявлено 539 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 37 случаев) и 110 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации. Проведено 1 тыс. 138 внеплановых проверок. По фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1 тыс. 409 дел об административных правонарушениях. Подано 168 исков в суд в защиту потребителей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла выросла по отношению к прошлой неделе и составила около 4,4 млн руб. Также выдано 169 предостережений.

В рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 с 19 февраля работает «горячая линия», по которой специалисты Роспотребнадзора консультируют по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.