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В активном поиске: миллиардеры-холостяки из списка Forbes
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В активном поиске: миллиардеры-холостяки из списка Forbes 

Forbes.ru 1 час назад
В марте Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. В 2018 году в список вошли 2208 человек из 72 стран. Общая сумма, которой владеют участники рейтинга, достигает $9,1 трлн, что на 18% больше, чем в прошлом году. Редакция Forbes Woman выбрала миллиардеров-холостяков, чей возраст не превышает 45 лет.
В галерее Forbes — 18 самых молодых участников мирового рейтинга, не связанных узами брака. Среди них создатели мессенджеров и основатели стартапов, наследники корпораций и инвесторы.
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