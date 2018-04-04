В активном поиске: миллиардеры-холостяки из списка Forbes

В марте Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. В 2018 году в список вошли 2208 человек из 72 стран. Общая сумма, которой владеют участники рейтинга, достигает $9,1 трлн, что на 18% больше, чем в прошлом году. Редакция Forbes Woman выбрала миллиардеров-холостяков, чей возраст не превышает 45 лет.

В галерее Forbes — 18 самых молодых участников мирового рейтинга, не связанных узами брака. Среди них создатели мессенджеров и основатели стартапов, наследники корпораций и инвесторы.

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