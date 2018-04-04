В Тольятти картами отремонтируют более 30 тыс. кв. м дорожного полотна 

Данный вид работ затронет наиболее разрушенные отрезки магистралей города, которые не вошли в плановый ремонт 2018 года. Конкретные участки определялись специалистами департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации с учетом обращений жителей.
В текущем году картами планируется отремонтировать более 30 тыс. кв. м дорожного полотна. Из них 12,2 тыс. кв. м — в Автозаводском районе, 10,2 тыс. кв. м — в Центральном районе и 8 тыс. кв. м — в Комсомольском районе города.
Карточный ремонт запланирован на следующих участках дорог:
Автозаводский район:
ул. Дзержинского (на участке от ул. Революционной до пр. Ст Разина в районе музыкальной школы);
ул. Заставная (в районе пересечения с ул. Дзержинского, в районе Южного шоссе);
пр. Борковский (на всем протяжении ямы);
а/д на с. Подстепки (от АЗС «ВисСервис» до ул. Фермерской);
ул. Спортивная (кольцевая развязка с пр-том Ст. Разина);
ул. Офицерская (от ул. Борковской до ул. Ботанической, кольцевая развязка на пересечении с ул. Полякова);
ул. Революционная (в районе путепровода, в районе пересечения с ул. Свердлова, ул. Фрунзе, Ленинский пр-т; от Приморского б-ра до ул. Спортивной);
ул. Ворошилова (от Ленинского пр-та до ул. Дзержинского);
ул. Автостроителей (от Южного шоссе до ул. 40 лет Победы в районе перекрестков, разворотов и пешеходных переходов);
ул. Тополиная (в районе перекрестков, остановок и пешеходных переходов);
ул. Жукова (от ул. Спортивной до Приморского б-ра);
ул. Фрунзе (от Московского пр-та до ул. М. Жукова);
ул. Юбилейная (в районе ООТ «ДКиТ ВАЗ»; от ул. Свердлова до ул. Дзержинского);
ул. 40 лет Победы (кольцевые развязки на пересечении с ул. Свердлова и Ленинским пр-том).
Центральный район:
ул. Базовая (от ул. Ларина до ул. Баныкина);
ул. Октябрьская (от ул. Комсомольской до ул. 50 лет Октября, в районе больницы);
ул. Кошеля (от ул. Горького до ул. Радищева);
ул. Ломоносова (в районе пересечения с ул. Кирова)
ул. Республиканская (на пересечении с ул. Белорусской на пешеходном переходе);
ул. Чернышевского (от ул. К. Маркса до ул. Первомайской);
ул. Комзина (в районе пешеходного перехода);
ул. Чапаева в (в районе дома № 22)
ул. Победы (на всем участке);
ул. 50 лет Октября (в районе пешеходных переходов)
ул. Жилина (от ул. Мира до ул. Пушкина);
ул. Первомайская (от дома № 54 до дома № 60, в районе ливневок);
велодорожка от санатория «Русский бор» до пансионата «Радуга»;
Автозаводское шоссе (в районе ТРК «Парк Хаус»).
Комсомольский район:
ул. Механизаторов (от ул. Л. Чайкиной до Городской больницы № 4);
ул. Гидротехническая (на пересечении с ул. Макарова, на всем протяжении);
ул. Л. Чайкиной (при повороте с ул. Матросова, на ООТ «Парк», при повороте на ул. Механизаторов, и далее на всем протяжении);
ул. Громовой (напротив «Фаэтона»);
ул. Есенина (на всем протяжении);
Майский проезд (на всем протяжении, поворот на ул. Высоковольтную);
ул. Дорофеева (поворот на ул. Железнодорожную).
Ремонт картами, как и ямочный ремонт, является поддерживающим мероприятием по содержанию магистралей. Помимо этого в текущем году в Тольятти будут полностью отремонтированы семь участков дорог на сумму свыше 690 млн рублей.