Ещё
День рождения журавля Вороны отметят в Лимпопо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День рождения журавля Вороны отметят в Лимпопо 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В мае журавль-стерх по кличке Ворона, живущий в нижегородском зоопарке «Лимпопо», отмечает свой день рожденья. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Как отмечается в сообщении, в связи с эти объявлен конкурс на лучшее поздравление стерха.
Поздравить стерха можно следующими способами: написать письмо, сочинить стихи, оформить открытку, а также сделать рисунок или поделку. К участию в конкурсе принимаются работы как взрослых посетителей, так и детей. Кроме того, в письме юные нижегородцы могут задать любые вопросы о жизни журавля.
Конкурсные работы принимаются администрацией «Лимпопо» до 23 апреля.
Победителя конкурса выберут 29 апреля на праздничном открытии летнего сезона в зоопарке.
Фото пресс-службы зоопарка «Лимпопо».
Newsroom24: последние новости
Движение транспорта будет изменено в день тестового матча на стадионе «Нижний Новгород» «АнтиЯма-НН» поможет отремонтировать дороги Нижнего Новгорода Туристическая полиция создается в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»232
Япония заявила протест России128
Бориса Джонсона поймали на лжи о России240
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек16
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин150
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение