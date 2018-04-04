День рождения журавля Вороны отметят в Лимпопо

В мае журавль-стерх по кличке Ворона, живущий в нижегородском зоопарке «Лимпопо», отмечает свой день рожденья. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Как отмечается в сообщении, в связи с эти объявлен конкурс на лучшее поздравление стерха.

Поздравить стерха можно следующими способами: написать письмо, сочинить стихи, оформить открытку, а также сделать рисунок или поделку. К участию в конкурсе принимаются работы как взрослых посетителей, так и детей. Кроме того, в письме юные нижегородцы могут задать любые вопросы о жизни журавля.

Конкурсные работы принимаются администрацией «Лимпопо» до 23 апреля.

Победителя конкурса выберут 29 апреля на праздничном открытии летнего сезона в зоопарке.

Фото пресс-службы зоопарка «Лимпопо».