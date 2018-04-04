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Ростовские чиновники назвали дату, когда закончится ремонт улицы Станиславского
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Ростовские чиновники назвали дату, когда закончится ремонт улицы Станиславского 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В администрации Ростова назвали точную дату окончания затянувшегося ремонта улицы Станиславского. Все работы будут выполнены до 31 мая. Об этом сообщил замглавы города по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев.
— На пересечении Станиславского и Ворошиловского, Станиславского и Соколова всё еще работают археологи — там до сих пор находят захоронения и древние монеты. Но до 31 мая работы закончатся, — сказал Евгений Лебедев.
Замглавы города добавил, что для того, чтобы закончить ремонт в срок, пришлось увеличить объем финансирования. Кроме того, проект улицы пришлось дорабатывать и тратить на это дополнительные деньги: первом варианте проекта не учли, что под асфальтом пролегают коммуникации — канализация, водопровод и т.п.
На улице Станиславского до конца мая посадят новые деревья, отремонтируют тротуары, оборудуют 800 парковочных карманов, новые остановки и уличное освещение.
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