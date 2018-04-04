Директор «Борисполя» заявил о коллапсе аэропорта из-за лоукостера Ryanair

Об этом сообщил в интервью Liga.net гендиректор Борисполя Павел Рябикин.

«Прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут. Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и т.д.», — заявил Рябикин.

По его словам, Ryanair начал продажи билетов не получив согласование слотов (временных промежутков в аэропорту, когда возможно обслуживание, — прим.) в Борисполе

«Могу спрогнозировать, что временные промежутки, которые они указывают в системе продаж как время вылета из Борисполя, нами предоставлены быть не могут, потому что они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов. В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности аэропорта на час-два. Тем не менее компания указывает именно то время, которое мы им не подтверждали», — отметил Рябикин.

Глава Борисполя подчеркнул, что аэропорт направил лоукостеру два письма, где указал блокированные временные отрезки — когда предприятие не может обслужить авиаперевозчика из-за повышенной загрузки.

«Также мы сразу им сказали, что проблема снимается, как только они открывают 15 ежедневных рейсов из Борисполя. Тогда мы сможем специально под них открыть терминал F. Это минимальное количество рейсов для его безубыточной эксплуатации», — сказал Рябикин.

Запорожья и Львова в Ранее сообщалось, что «дочка» турецкой авиакомпании Atlasjet Ukraine, которая работает под торговой маркой Atlasglobal, объявила об отмене всех регулярных рейсов с 24 апреля 2018 года. На лето будут прекращены рейсы из Харькова Стамбул «по операционным причинам».

Спрос в региональных аэропортах не смог удовлетворить турецкого лоукостера. Кроме того, у AtlasGlobal Ukraine возникли проблемы с получением разрешений на новые частоты и направления.