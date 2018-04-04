«Это негигиенично»: Наталья Штурм продает свое поношенное белье

51-летняя певица Наталья Штурм продолжает привлекать к себе внимание. Звезду часто критикуют за откровенность, которая многим кажется лишней в ее возрасте, но она не обращает внимания на мнения злопыхателей. На днях артистка устроила на своей странице распродажу одежды и все бы ничего, но речь идет о белье, которое было в использовании.

В последнее время Наталья Штурм радуется счастливым событиям в своей жизни. У нее есть мужчина, к которому она неравнодушна, но не спешит показывать его общественности. Также недавно она стала владелицей квартиры в новостройке, где делает ремонт. Она часто рассказывает о том, как он продвигается, а на днях представила… себя в одном белье, которое планирует продать.

Знаменитость не скрывает, что трусики и бюстгальтеры она носила, но вещи хорошо сохранились. Она указала, что речь идет о дорогих изделиях известных брендов, потому она надеется, что на них будет спрос. Исполнительница отреагировала на то, что многим не понравились «лоты» и она в них: «Французское белье La Perla в отличном состоянии. Смотрите не на меня, а на белье. Оно очень красивое! Вы тут пока ругайтесь, а я вам третий комплект белья покажу — Christian Dior.»

Злые языки начали обсуждать ее в негативном ключе, считая, что она решила заработать на ремонт жилья. Они откровенно посмеиваются над знаменитостью, но были и те, кто поддержал ее коммерческий интерес: «С барского плеча или… с барской попы». «Ой, умора, на ремонт не хватает?» «Дожили, это же негигиенично чужие трусы надевать». «Еще и после Штурм».

«Класс, красотка, ничего не слушайте!» «Может, ей деньги нужны, чего обсуждаете?» «Ну, никто не заставляет покупать, но уверена, что кому-то придет в голову отовариться, почему нет?» «Ой, классное чувство юмора, молодец! Продаст оно свое поношенное белье, я уверена».

«Да не продает она, просто очередные фото решила выложить, фигурку показать. Женщина просто живет и не скучает». «Красивая фигура, загляденье». «Никогда не думала, что с возрастом люди с ума сходят. Эдакая конкуренция Волочковой».

Подписчикам Натальи Штурм, которых у нее несколько десятков тысяч, не привыкать к ее эротическим снимкам. В феврале она показала, как поклонник поздравил ее с Днем влюбленных, и продемонстрировала подарки, представ перед поклонниками в неглиже.