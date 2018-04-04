На банкротство ФК «Кубань» появился новый претендент

Краснодар . 4 апреля — Новая Кубань. Материалы были приняты в производство 2 апреля. Иск будет рассматривать судья Маркина.

Иск от «Кубань Кредит» стал третьим в списке претендентов на банкротство клуба.

В марте прошлого года процедуру инициировала ИФНС России №4 по Краснодару. Завяленная сумма долгов перед кредиторами составляла 288,4 млн рублей.

Затем банкротства ФК «Кубань» стала добиваться ООО «Ростовская управляющая компания». Сумма ущерба, заявленного в иске, составляет 55 млн рублей.

Ближайшее рассмотрение дел в отношении ФК «Кубань» назначено на 20 апреля. В качестве обеспечительных мер был наложен запрет на проведение реорганизации в клубе.

Напомним, что кроме гражданских дел ведется и уголовное делопроизводство.

* Исполнительный директор ФК «Кубань» арестован на 2 месяца

По подозрению в причастности к выводу денежных средств со счетов клуба был задержан финансовый директор Владислав Белецкий. По решению Прикубанского районного суда г. Краснодара он взят под стражу сроком на 2 месяца. Анонимный источник, предоставлявший в редакцию «Новой Кубани» информацию по этому поводу, сообщал, что в 2016 году со счетов ФК «Кубань» были выведены 40 миллионов рублей через фирмы-однодневки. Скорее всего, это были деньги инвесторов, выделенные на оказание поддержки клубу, находившемуся в тот период в кризисной ситуации.