«Резервов больше нет»: в Челябинске все крупные кладбища нуждаются в закрытии

Челябинске почти все крупные кладбища, кроме Митрофановского, нуждаются в закрытии. Новые места для захоронения жителей областного центра подыскивают в Копейске , Красноармейском и Сосновском районах. Об этом 74.ru сообщил исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Антон Корепанов.

— На протяжении долгого времени в городе не создавались новые погосты, некоторые кладбища были закрыты в соответствии с нормами. Примером такого места погребения является кладбище Смолинское, расположенное в Советском районе, — уточнил Антон Корепанов. — Резерв земельных участков, позволяющих осуществлять новые захоронения, просто исчерпал свои возможности.

Открыть новые кладбища в Челябинске невозможно — в городе нет необходимых участков. Поэтому мэрия ведёт переговоры с представителями администраций Сосновского и Красноармейского районов, а также Копейска. Чиновники областного центра просят найти земли для всех видов захоронения.

— На сегодня в Челябинске располагаются 11 кладбищ. Из них одно (Лесное-Братское) является мемориальным, одно (Шершнёвское) используется только под родственные захоронения, ещё одно (Смолинское) закрыто для всех видов захоронений. Все виды погребения осуществляются на восьми погостах, — добавил Корепанов. — В закрытии нуждаются практически все крупнейшие кладбища, за исключением Митрофановского. На этом погосте сохранился небольшой земельный резерв, но там скальный грунт, что вызывает определённые затруднения в процессе копки могилы.

Осенью 2016 года городские власти заявили о готовности закрыть четыре старых кладбища. В первую очередь речь шла о Сухомесовском (для новых захоронений) и Сосновском (для всех видов, кроме урн). А в 2017 году был запланирован поиск земли под новое кладбище. Ожидалось, что после его открытия будут запрещены новые захоронения на Успенском и Градском кладбищах.