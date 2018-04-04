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Роспатент рассмотрит почти 300 заявок на патент технологии блокчейн до конца года
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Роспатент рассмотрит почти 300 заявок на патент технологии блокчейн до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Почти 300 заявок на патент технологии блокчейн будет рассмотрено федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) в 2018 г. Об этом в ходе пресс-конференции в преддверии международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии» сообщил руководитель службы Григорий Ивлиев.
«Тема — «Интеллектуальная собственность и цифровая трансформация» — достаточно сложная.
Цифровая трансформация всей жизни требует и от патентных ведомств отклика на эту проблему. У нас уже есть один патент, который мы дали именно по технологии блокчейн.
У нас было 18 заявок рассмотрено в прошлом году, но только один патент дали. В этом году нам предстоит рассмотреть уже 285 заявок, связанных с этими технологиями», — сказал Г. Ивлиев.
Он отметил необходимость создания технологии на базе блокчейна.
«Нам нужно сделать онлайн-регистрацию перехода прав на интеллектуальную собственность, нужно сделать онлайн-платежи по плате госпошлины, платежи при совершении сделок с интеллектуальной собственностью. И когда мы стали все это прорабатывать и реализовывать в своей деятельности, мы поняли, что это блокчейн и называется. То есть технология блокчейна нами используется только тогда, когда мы видим, что это отклик на наши первоочередные проблемы», — дополнил Г. Ивлиев.
Международная конференция «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии» пройдет 16-17 апреля.
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