Роспатент рассмотрит почти 300 заявок на патент технологии блокчейн до конца года

«Тема — «Интеллектуальная собственность и цифровая трансформация» — достаточно сложная.

Цифровая трансформация всей жизни требует и от патентных ведомств отклика на эту проблему. У нас уже есть один патент, который мы дали именно по технологии блокчейн.

У нас было 18 заявок рассмотрено в прошлом году, но только один патент дали. В этом году нам предстоит рассмотреть уже 285 заявок, связанных с этими технологиями», — сказал Г. Ивлиев.

Он отметил необходимость создания технологии на базе блокчейна.

«Нам нужно сделать онлайн-регистрацию перехода прав на интеллектуальную собственность, нужно сделать онлайн-платежи по плате госпошлины, платежи при совершении сделок с интеллектуальной собственностью. И когда мы стали все это прорабатывать и реализовывать в своей деятельности, мы поняли, что это блокчейн и называется. То есть технология блокчейна нами используется только тогда, когда мы видим, что это отклик на наши первоочередные проблемы», — дополнил Г. Ивлиев.

Международная конференция «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии» пройдет 16-17 апреля.