«Глобальная задача требует создания отдельной отрасли». Глава Минпромторга раскрыл экостратегию России

Транспортное развитие России сослужило плохую и даже опасную службу окружающей среде. Одни выхлопы автомобилей составляют около 40% от общего количества вредных веществ в воздухе. По статистике, только за прошлый год рост экологического ущерба от средств передвижения достиг порядка 6%. И чем комфортнее живется людям, тем больший ущерб наносится сегодня природным богатствам. Каждый из нас оказывается свое негативное влияние на природу, которое мы зачастую даже не замечаем.

Правительством РФ недавно утвержден новый документ, который предусматривает не только полное обезвреживание отходов, но также их повторное обращение к 2030 году. Таким образом, наша страна намерена за 12 лет реализовать стратегию, внедрение которой у многих зарубежных стран занял почти 25 лет. Предполагается, что на этом пути объединятся совместные усилия государства, регионов и частного бизнеса.

«Приведу несколько цифр. Сейчас, по данным Минприроды России, ежегодно образуется около 5,4 млрд т всех видов отходов. Однако фактически только 375 млн т требует особых условий промышленной переработки. Задача поставлена действительно амбициозная — довести уровень утилизации (повторного использования) и обезвреживания всех отходов к 2030 году до более чем 85%. При этом доля твердых коммунальных отходов, отправленных на обработку, должна вырасти с 9% до 80%, — цитирует издание «Известия» главу Минпромторга России Дениса Мантурова . — Очевидно, что решение этой глобальной задачи требует создания полноценной отдельной отрасли. Согласно нашему замыслу, в первую очередь, это развитие системы экотехнопарков — функционально связанных предприятий, которые будут не только обрабатывать отходы, но и выпускать из них конечную продукцию или вторичное сырье. Реализация этих товаров должна стать основным источником возврата инвестиций».

По словам министра промышленности и торговли РФ, чтобы претворить в жизнь столь масштабный проект, в первую очередь нужно провести ряд законодательных изменений. В рамках такой работы ведомство сейчас разрабатывает поправки в закон о промышленной политике. Отметим, что недавно этот законопроект был размещен в Интернете для общественного обсуждения.

В готовящемся документе экотехнопаркам будет дано законодательное определение, что является важным условием для предоставления им государственной поддержки. Также в рамках нормотворческой деятельности будет закреплено понятия вторичных ресурсов и распространение преференций при государственных закупках на произведенные из них товары. Планируется начальный этап данной работы завершить к середине этого года. Одновременно предусмотрено выведение регулирования обращения вторичных ресурсов из-под жестких требований ФЗ «Об отходах производства и потребления».

«Между тем, уже сейчас в России существуют производственные мощности, которые могут стать центрами создания экотехнопарков — это, например, «Буматика» в Перми . Еще несколько регионов уже заявили о готовности создать экотехнопарки как пилотные проекты. Всего же в стране до 2030 года их планируется создать 70 — фактически по одному на каждый регион, — подчеркивает Денис Мантуров. — Конечно, к 2030 году мы не выведем все отходы во вторичную переработку — часть придется обезвреживать. Фактически речь идет о сжигании. И в этой ситуации нам необходимо максимально рационально использовать этот ресурс. Стратегией предусмотрено развитие мусоросжигания с производством электрической энергии. Но число этих объектов будет существенно ниже, чем экотехнопарков и ограничится регионами, где мест для захоронения отходов не осталось уже сегодня».

Отметим, что главным элементом новой системы станут высокотехнологичные мусоросортировочные комплексы, которые будут использоваться не только в системе обращения с ТКО, но и для отходов производства. Министерством промышленности и торговли России уже реализуется ведомственный проект по локализации оборудования компании BHS и строительства на его основе нескольких десятков подобных комплексов.

«Сейчас наше ведомство разрабатывает план по реализации стратегии. В этом документе будут описаны конкретные мероприятия. Источниками их финансирования должны стать частные инвестиции, средства региональных программ в области обращения с отходами, затраты производителей и импортеров на утилизацию, штрафы, уплаченные нарушителями экологического законодательства. Уверен, что только последовательные шаги на пути к построению системы по обращению с отходами, а не точечные решения позволят нам в условиях технологической революции сохранить богатую природу нашей страны и гарантировать комфортное будущее для наших детей», — высказал «Известиям» свою позицию глава Минпромторга РФ.