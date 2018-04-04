Пасхальная ярмарка развернется у храма Серафима Саровского на Дубнинской 7 апреля

На территории храма преподобного Серафима Саровского на Дубнинской 7 апреля пройдет ярмарка в честь святого праздника Пасхи. Об этом сообщил волонтер храма.

— Каждый житель Восточного Дегунина может принести свою поделку или кулинарное изделие на продажу, — поделился волонтер. — Кроме того, на ярмарке можно будет купить сувениры, выполненные руками учащихся нашей воскресной школы, а также работы их родителей и преподавателей. Все вырученные деньги пойдут на строительство храма.

Посетителей ярмарки будут ждать к 10.00. Напоминаем, храм преподобного Серафима Саровского располагается по адресу ул. Дубнинская, вл. 24. (мю)