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Пасхальная ярмарка развернется у храма Серафима Саровского на Дубнинской 7 апреля
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Пасхальная ярмарка развернется у храма Серафима Саровского на Дубнинской 7 апреля 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На территории храма преподобного Серафима Саровского на Дубнинской 7 апреля пройдет ярмарка в честь святого праздника Пасхи. Об этом сообщил волонтер храма.
— Каждый житель Восточного Дегунина может принести свою поделку или кулинарное изделие на продажу, — поделился волонтер. — Кроме того, на ярмарке можно будет купить сувениры, выполненные руками учащихся нашей воскресной школы, а также работы их родителей и преподавателей. Все вырученные деньги пойдут на строительство храма.
Посетителей ярмарки будут ждать к 10.00. Напоминаем, храм преподобного Серафима Саровского располагается по адресу ул. Дубнинская, вл. 24. (мю)
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