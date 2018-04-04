Власти Забайкалья отменили карантин, введенный из-за вспышки ящура 

После того, как были проведены комплекс мероприятий по предотвращению распространения ящура, глава Забайкальского края Наталья Жданова подписала постановление об отмене введенного карантина. В частности «карантин снят на территории города Борзя, сельских поселений Чиндантское и Новоборзинское, сел Южное и Чиндант 2-й» — отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Известно, что подобная вспышка заболевания животных ящуром в регионе не первая. Эксперты считают, что вирус попадает в регион с территории соседнего Китая. В феврале этого года заболевших ящуром животных обнаружили на животноводческой стоянке в селе Чиндант Борзинского района. В итоге ветеринары уничтожили более 200 голов крупного рогатого скота с признаками опасного заболевания.
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