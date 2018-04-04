Школьники не хотят, чтобы их клонировали

Фото с сайта tainyvselennoi.ruШкольники не хотят, чтобы их клонировали

Хотели бы вы иметь собственного клона на… «запчасти»? Финалисты областного командного экологического турнира для старшеклассников «Увлекательная экология» из Сергачского, Городецкого и Арзамасского районов устроили на эту тему настоящие научные дебаты. И удивили профессиональное жюри вдумчивостью и глубокими познаниями в самых разных сферах биологии и медицины.

Сколько прожила Долли?

— Допустим, что клонирование человека стало самой обычной медицинской услугой, — вводит исходные данные ведущая. — С какими проблемами может столкнуться общество?

Старшеклассники арзамасского физико-математического лицея не только со знанием дела изложили суть метода клонирования, который пока не входит ни в одну учебную программу, но и провели настоящую научно-исследовательскую работу. И начали с опроса одноклассников.

— По данным нашего мониторинга, ни один из опрошенных не хочет иметь свою генетическую копию, — рассказываетдесятиклассник Ярослав Немов. — Больше всего людей волнует этическая составляющая: использовать на «запчасти» человека, пусть и искусственно рождённого, будет просто негуманно.

В качестве альтернативы ребята предлагают клонировать не целый организм, а его часть. Например, выращивать отдельные органы — тогда бы исчезла потребность в донорской трансплантологии.

Научные дебаты школьников протекают по всем правилам. Сколько прожило первое клонированное животное — овечка Долли? Было ли у неё потомство? В какой отрасли народного хозяйства клонирование используется в больших масштабах? Вопросы профессионального жюри, в составе которого учёные нижегородской сельхозакадемии, экологи, биологи выводят уровень дискуссии на философский — о происхождении сознания, смысле жизни. Не на все вопросы пока найдены ответы даже у взрослых, но они заставляют детей думать и искать истину.

Кладовая сложных тем — Ребята у нас очень развитые, дотошные, кропотливые, интересуются такими вещами, которые выходят далеко за рамки школьной программы, — с гордостью говорит руководитель команды финалистов, учитель биологии арзамасского лицея Алевтина Усачёва. — Почти все они отличники, идут на медаль, участники межрегиональных олимпиад по биологии. Большинство из них мечтает поступить в медакадемию, поэтому за будущее нашей медицины можно не беспокоиться.

В заволжской школе № 19 с углублённым изучением отдельных предметов Городецкого района экология в приоритете. По словам руководителя команды района, учителя химии, биологи и экологии Татьяны Хрипуновой, они часто принимают участие в разных экологических конференциях и конкурсах.

— Недавно со средними классами участвовали в областном экологическом турнире «Кладовая солнца», так там такие сложные темы были — как для студентов, — делится педагог. — Например, требовалось проанализировать причины ежегодного пала травы весной и его последствия для экосистемы. Или определить, есть ли опасность исчезновения первоцветов из-за их сбора в букеты, если многие растения размножаются корневищами. Готовимся каждый раз очень серьёзно, как к экзамену.

Без кого обойдётся мир Бычий цепень — один из немногих представителей животного мира, которых можно было бы уничтожить без ущерба для биоразнообразия природы — команда сергачской школы № 6 провела научное исследование на тему «Мир без…» — Тема раскрыта досконально, на уровне как минимум студенческой курсовой. Найдена и обоснована польза мышей, огородных вредителей типа медведки, даже большей части паразитов.

Команды продемонстрировали свои знания и творческие способности в таких темах, как биомедицина и вирусология, составили топ-10 научных открытий в области биологии и медицины. Бурные дискуссии, каверзные вопросы, рецензии — всё, как в мире настоящей большой науки. Покорять вершины которой, возможно, придётся многим из этих ребят.