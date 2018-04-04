Минниханов о камерах в подъездах: Зачем людей ограничивать в конституционных правах? 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов оценил предложение установить камеры с распознаванием лиц на подъездные двери в республике. Минниханов полагает, что устанавливать камеры в подъездах не стоит — «не надо распознавать все лица». В противном случае, придется думать о сохранности татарстанских семей. «Зачем людей ограничивать в конституционных правах? Кто-то куда-то хотел зайти, а там камера стоит, — рассуждает Рустам Минниханов, добавляя, у этой инициативы есть глубокие последствия. — Мы же за семью крепкую! Чтобы камеры наши семьи не разрушали!» С предложением расширить программу оснащения камерами подъездов в Татарстане выступил глава Альметьевского района Айрат Хайруллин. В его районе в тестовом режиме были установлены 25 камер в подъездах. По мнению Хайруллина, проба получилась полезной. Глава минсвязи РТ Роман Шайхутдинов добавил, для реализации проекта в масштабах всей республики понадобится 60 миллионов рублей ежегодно, такую сумму запросил московский подрядчик. В общем и целом, Рустам Минниханов считает, что проект следует анализировать дальше. В масштабах всей республики. В ходе совещания о камерах высказался и министр внутренних дел РТ Артем Хохорин. Он, помимо плюсов проекта, отметил и минусы. Сказал, что при «распознавании кого-то», кому-то придется «разгребать эти совпадения».