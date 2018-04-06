Солистка группы «Серебро» поставила на «Спартак»

Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина призналась в своих симпатиях к московскому «Спартаку» . Певица выложила на своей странице в Instagram пост, рассказав о своем отношении к риску и азарту, а также предложила подписчикам поставить на любимую команду.

Певица уверена в победе московского клуба в Чемпионате России по футболу.

«Меня всегда окружали люди, которые не боятся рисковать. Я сама привыкла жить по принципу — ставить все на кон. Может, это и кажется легкомысленным, но я уверена, что без риска не бывает побед. Мы тут с девочками решили заключить пари на то, кто станет чемпионом России по футболу в этом году. Я, недолго думая, решила поставить на Спартак. Всегда держу за них кулачки. Почему-то интуиция подсказывает, что они будут в фаворе)) И вообще, лапуси, отпишите, может, среди вас есть болельщики? На кого поставили бы вы? Тем более, что специально для вас у меня есть бонус-код на депозит 1000 рублей от легендарного букмекера bwin. Регистрируйтесь на bwin.ru и обязательно вводите бонус SEREBRO при пополнении счета», — написала певица.

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Ольга Серябкина — российская певица, автор песен и поэтесса, солистка женской поп-группы Serebro. Также известна под творческим псевдонимом MOLLY.