Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина спровоцировала слухи о беременности

Фанаты уверены, что одна из самых известных солисток группы Serebro Ольга Серябкина готовится к рождению ребенка. И все эти домыслы спровоцировала сама певица довольно недвусмысленными постами в Instagram. В разделе Stories аккаунта группы Serebro, который ведет сама Ольга, она спросила у поклонников:

Какое любимое ваше имя? Потому что детей нужно называть интересными именами. Я уже готовлюсь.