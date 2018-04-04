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Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина спровоцировала слухи о беременности
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Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина спровоцировала слухи о беременности 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Фанаты уверены, что одна из самых известных солисток группы Serebro Ольга Серябкина готовится к рождению ребенка. И все эти домыслы спровоцировала сама певица довольно недвусмысленными постами в Instagram. В разделе Stories аккаунта группы Serebro, который ведет сама Ольга, она спросила у поклонников:
Какое любимое ваше имя? Потому что детей нужно называть интересными именами. Я уже готовлюсь.
Чуть позже она сделала даже отдельный пост на странице, в котором попросила назвать нелюбимые мужские времена. Лапуси, суперблиц 👻! Какое ваше нелюбимое мужское имя? 💩🤫 #molly Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 2 Апр 2018 в 9:41 PDT  Конечно, поклонники тут же решили, что Ольга Серябкина беременна и ждет мальчика. Некоторые уже даже начали поздравлять артистку с грядущим пополнением. «У меня вопрос, к чему готовится Оля?», «Я, прежде чем назвать ребенка, тоже бы хотела знать топ плохих имен. Оля ждет ребенка. Действительно, зачем она спрашивает?», — можно также прочесть в комментариях. Отметим, что Ольга Серябкина обычно старается оберегать личную жизнь от публики. Недавно она встречалась с певцом Олегом Майами, но уже призналась, что ее сердце вновь свободно. Поэтому, остается только гадать, кто может быть отцом ее будущего ребенка. Кстати, певице уже 32 года и, возможно, она пока просто решила задуматься о пополнении. Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 15 Мар 2018 в 6:18 PDT  Фото: Instagram @serebro_official
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