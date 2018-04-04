Ещё
Рустэм Хамитов наградил двух детей-героев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рустэм Хамитов наградил двух детей-героев 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Глава Башкирии в среду, 4 апреля, в торжественной обстановке вручил государственные награды. В числе награждённых — врачи, учителя, руководители предприятий, представители рабочих профессий. Вместе со взрослыми благодарности из рук Рустэма Хамитова получили двое подростков — 14-летние Ильфат Галин и Денис Кузнецов.
Ильфата удостоили награды за спасение утопающего. Летом прошлого года он вытащил из быстроводного Инзера своего отца. Сейчас мальчик подумывает о том, чтобы связать свою судьбу с помощью людям. А пока подросток вовсю готовится к экзаменам.
— Получить награду — очень почётно. О том, кем стану в будущем, как раз сейчас думаю: буду поступать либо на спасателя, либо на врача — мне интересна стоматология, — поделился с корреспондентом Ufa1 Ильфат после награждения.
Второй награждённый — Денис сейчас учится в кадетском училище. Молодой человек стал героем новостей летом прошлого года, когда помог полиции задержать преступника. Школьник снял на свой телефон уличную драку, во время которой мужчина угрожал своему оппоненту ножом.
— Я очень рад получить такую награду. Служу России! — сказал Денис.
ufa1.ru: последние новости
В Уфе возьмут под охрану долгострой, где погибла 20-летняя студентка Гузель Газетдинова Следователи начали проверку по факту падения снега на пенсионера в Уфе В Уфе пять дней ищут 12-летнего мальчика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»232
Япония заявила протест России128
Бориса Джонсона поймали на лжи о России240
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек16
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин150
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение