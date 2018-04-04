Рустэм Хамитов наградил двух детей-героев

Глава Башкирии в среду, 4 апреля, в торжественной обстановке вручил государственные награды. В числе награждённых — врачи, учителя, руководители предприятий, представители рабочих профессий. Вместе со взрослыми благодарности из рук Рустэма Хамитова получили двое подростков — 14-летние Ильфат Галин и Денис Кузнецов

Ильфата удостоили награды за спасение утопающего. Летом прошлого года он вытащил из быстроводного Инзера своего отца. Сейчас мальчик подумывает о том, чтобы связать свою судьбу с помощью людям. А пока подросток вовсю готовится к экзаменам.

— Получить награду — очень почётно. О том, кем стану в будущем, как раз сейчас думаю: буду поступать либо на спасателя, либо на врача — мне интересна стоматология, — поделился с корреспондентом Ufa1 Ильфат после награждения.

Второй награждённый — Денис сейчас учится в кадетском училище. Молодой человек стал героем новостей летом прошлого года, когда помог полиции задержать преступника. Школьник снял на свой телефон уличную драку, во время которой мужчина угрожал своему оппоненту ножом.