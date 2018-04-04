Ещё
Эксперт назвал плюсы установки системы сбора свалочного газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт назвал плюсы установки системы сбора свалочного газа 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Директор компании «Экоком» Оливер Кайзер на пресс‐конференции «Системы дегазации полигонов в Московской области» заявил, что установка системы сбора свалочного газа на полигонах позволит снизить риск пожароопасности на месте, устранить неприятные запахи и вредные вещества.
У свалочного газа есть такое качество, что он  из-за  собственного давления, которое создается в теле полигона, может мигрировать. Иногда это несколько сотен метров под землей. Он может накапливаться в подвалах и создавать там проблемы. Поэтому система сбора свалочного газа — это необходимый элемент для безопасности
— Оливер Кайзер, генеральный директор
ООО «Экоком»
Ранее стало известно, что более
10-ти  компаний подали заявку на конкурс по отбору регионального оператора по обращению с отходами в Московской области.
360tv.ru: последние новости
«Вечерний Ургант» превратил в оперу мем «Котлетки с пюрешкой» Бузова решила найти любовь в телешоу ФСИН поддержала идею наставничества для бывших заключенных
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»232
Япония заявила протест России128
Бориса Джонсона поймали на лжи о России240
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек16
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин150
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение