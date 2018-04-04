Эксперт назвал плюсы установки системы сбора свалочного газа

Директор компании «Экоком» Оливер Кайзер на пресс‐конференции «Системы дегазации полигонов в Московской области » заявил, что установка системы сбора свалочного газа на полигонах позволит снизить риск пожароопасности на месте, устранить неприятные запахи и вредные вещества.

У свалочного газа есть такое качество, что он из-за собственного давления, которое создается в теле полигона, может мигрировать. Иногда это несколько сотен метров под землей. Он может накапливаться в подвалах и создавать там проблемы. Поэтому система сбора свалочного газа — это необходимый элемент для безопасности

— Оливер Кайзер, генеральный директор

ООО «Экоком»

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