Эксперт назвал плюсы установки системы сбора свалочного газа 

Директор компании «Экоком» Оливер Кайзер на пресс‐конференции «Системы дегазации полигонов в Московской области» заявил, что установка системы сбора свалочного газа на полигонах позволит снизить риск пожароопасности на месте, устранить неприятные запахи и вредные вещества.
У свалочного газа есть такое качество, что он из-за собственного давления, которое создается в теле полигона, может мигрировать. Иногда это несколько сотен метров под землей. Он может накапливаться в подвалах и создавать там проблемы. Поэтому система сбора свалочного газа — это необходимый элемент для безопасности
— Оливер Кайзер, генеральный директор
ООО «Экоком»
Ранее стало известно, что более
10-ти компаний подали заявку на конкурс по отбору регионального оператора по обращению с отходами в Московской области.