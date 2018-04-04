В Нижнем Новгороде выберут лучшее добровольческое объединение

фото из соцсети vk.com/event151557706В Нижнем Новгороде выберут лучшее добровольческое объединение

5 апреля 2018 года в 10.00 в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области состоится финал областного конкурса добровольческих инициатив «Волонтёром быть здорово!». Участниками финала станут 350 лидеров из 74 волонтёрских объединений Нижегородской области.

На финале конкурса будут определены победители в 4 номинациях: «Лучший добровольческий проект», «Юный доброволец», «Копилка волонтёра» и «Мое волонтёрское объединение». Финалисты расскажут о реализации своих социальных проектов, формах работы волонтёрских объединений Нижегородской области и опыте привлечения волонтёров к добровольческой деятельности.

В программе финала: работа интерактивных площадок «Пространство доброты», на площадках будут проведены мастер-классы по различным направлениям добровольческой (волонтёрской) деятельности, презентация всероссийского конкурса «Доброволец России 2018», презентация Всероссийской форумной кампании 2018 года.

Организаторы конкурса: министерство образования , науки и молодёжной политики Нижегородской области, Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области.

Конкурс проводится с целью вовлечения детей и молодёжи в социальную практику и поддержки добровольческих инициатив.

Программа проведения финала областного конкурса добровольческих инициатив «Волонтёром быть здорово!»

Дата: 5 апреля 2018 года

Время: 10:00 — 14:00 Место: г. Нижний Новгород , Алексеевская д.3, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижегородской области «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области»

Участники: участники областной школы лидеров и руководителей волонтёрских объединений «Школа волонтёра», финалисты конкурса добровольческих инициатив «Волонтёром быть здорово!», волонтёры общественных объединений Нижегородской области.

10:00 — 12:00 Заезд и регистрация участников

11:00 — 11:55 Работа интерактивных площадок «Пространство доброты»

12:00 — 13:45 Финал областного конкурса добровольческих инициатив «Волонтёром быть здорово!»:

— Творческая презентация социальных проектов финалистов областного конкурса добровольческих инициатив в номинации «Лучший добровольческий проект»;

— Творческая презентация социальных проектов финалистов областного конкурса добровольческих инициатив в номинации «Юный доброволец»;

— Презентация методических разработок финалистов областного конкурса добровольческих инициатив в номинации «Копилка волонтёра»;

— Выступление финалистов областного конкурса добровольческих инициатив в номинации «Мое волонтёрское объединение».

13:45 — 14:00 Торжественное награждение победителей