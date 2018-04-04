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В гараже воронежского кооператива нашли тела четырёх человек
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В гараже воронежского кооператива нашли тела четырёх человек 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
По предварительным данным, три мужчины и женщина задохнулись угарным газом. В кооперативе «Нефтяник» на улице Димитрова нашли тела четырёх человек в среду, 4 апреля. Три мёртвых мужчины и одна женщины нашли в одном из гаражей. Рядом работал автомобиль «ВАЗ». Вероятно, все они задохнулись угарным газом. Включили двигатель машины в закрытом помещении, чтобы согреться, забыв о правилах безопасности. По факту смерти четырёх человека следователи СУ СКР по региону начали процессуальную проверку. — При осмотре тел следов насильственной смерти на них обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти людей. Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев и родных погибших. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщила Елена Мануковская, старший помощник руководителя СУ СКР по региону.
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