Темами Петербурга на ПМЭФ-2018 станут экономика будущего и роль креативных пространств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 4 апреля. / ТАСС /. Власти Санкт-Петербурга утвердили деловую программу города на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 24-26 мая 2018 года. Основными темами обсуждения станут экономика будущего и роль креативных пространств в деловой среде, об этом в среду сообщила пресс-служба комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

"Одним из основных мероприятий петербургской программы станет панельная сессия «Экономика будущего. Роль государства и бизнеса». На ней представители власти, бизнеса и ведущие экономисты обсудят происходящий переход от внедрения цифровых технологий к комплексному построению цифровой экосистемы в масштабах страны. Еще одним важным пунктом Петербургской программы станет панельная дискуссия «Роль креативных пространств в современной деловой среде», — сказано в сообщении.

Всего в программу войдут 15 мероприятий, отметили в пресс-службе. Также в программу включены вопросы, связанные с развитием несырьевого экспорта, туризма, а также приоритетных проектов в промышленности Петербурга. Ключевые докладчики и время проведения пока согласовываются, добавили в пресс-службе.

ПМЭФ один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом президента Российской Федерации. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.