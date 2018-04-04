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Россия и Монголия готовят третью программу ВТС
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Россия и Монголия готовят третью программу ВТС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия и Монголия готовят очередную, третью по счёту, программу военно-технического сотрудничества (ВТС) на период с 2019-го по 2024 год, сообщил министр обороны Монголии Нямагийн Энхболд.
"С Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству работаем над проектом третьей среднесрочной программой ВТС между нашими странами на период с 2019-го по 2024 год", — сказал Энхболд в среду на переговорах с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.
Монгольское правительство, отметил министр, придаёт первостепенное значение отношениям с Россией и проводит курс на установление с РФ стратегического партнёрства.
"Среди прочих программ развития стратегического партнёрства между двумя странами предусматривается продолжение военно-технического сотрудничества в соответствии со среднесрочными программами по ВТС", — сказал министр.
Он выразил благодарность министерству обороны РФ за оказываемую Монголии военно-техническую помощь, за возможность монгольским детям обучаться в довузовских учреждениях российского военного ведомства.
Шойгу поблагодарил коллегу за участие в 7-й Московской конференции по международной безопасности.
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