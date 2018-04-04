Ещё
В регионе завершен важный этап проекта «Формирование комфортной среды»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В регионе завершен важный этап проекта «Формирование комфортной среды» 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбургской области началась защита проектов благоустройства общественных территорий, выбранных оренбуржцами 18 марта.
Дизайн-проекты благоустройства территорий шести городских и трех сельских муниципальных образований представили губернатору Юрию Бергу. Отметим, что во время предварительного сбора заявок подали 65 тысяч предложений.
«Наша сегодняшняя встреча завершает важный этап работы по формированию комфортной городской среды. Жители сделали свой выбор и определили территории, которым нужно придать современный облик. Свои голоса за проекты и объекты благоустройства общественных пространств отдали 232 тысячи жителей области», — подчеркнул губернатор Юрий Берг.
Накануне продемонстрировали проекты для Оренбурга, Бузулука, Бугуруслана, Абдулино, Ясного и Соль-Илецка, а также райцентров Беляевки, Илека и Октябрьского. Эскизы до того проработали на архитектурной сессии, а проекты обсудили с горожанами. Замечания есть, но их обещают устранить в рабочем порядке.
Юрий Берг поставили перед собравшимися задачу своевременно определить подрядную организацию и до июня 2018 года заключить муниципальные контракты. Все работы по благоустройству планируется завершить к сентябрю.
Если же сроки заключения контрактов нарушат, субсидии перераспределят между другими муниципальными образованиями, нуждающихся в дополнительном финансировании благоустройства территорий.
ProOren: последние новости
На оренбургских трассах усложняется ситуация из-за паводка Строительство спортобъектов в Оренбурге завершится в установленные сроки На Меновом дворе в Оренбурге началось «наводнение»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»237
Япония заявила протест России129
Бориса Джонсона поймали на лжи о России242
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек23
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин150
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение