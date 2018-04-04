В регионе завершен важный этап проекта «Формирование комфортной среды» 

В Оренбургской области началась защита проектов благоустройства общественных территорий, выбранных оренбуржцами 18 марта.
Дизайн-проекты благоустройства территорий шести городских и трех сельских муниципальных образований представили губернатору Юрию Бергу. Отметим, что во время предварительного сбора заявок подали 65 тысяч предложений.
«Наша сегодняшняя встреча завершает важный этап работы по формированию комфортной городской среды. Жители сделали свой выбор и определили территории, которым нужно придать современный облик. Свои голоса за проекты и объекты благоустройства общественных пространств отдали 232 тысячи жителей области», — подчеркнул губернатор Юрий Берг.
Накануне продемонстрировали проекты для Оренбурга, Бузулука, Бугуруслана, Абдулино, Ясного и Соль-Илецка, а также райцентров Беляевки, Илека и Октябрьского. Эскизы до того проработали на архитектурной сессии, а проекты обсудили с горожанами. Замечания есть, но их обещают устранить в рабочем порядке.
Юрий Берг поставили перед собравшимися задачу своевременно определить подрядную организацию и до июня 2018 года заключить муниципальные контракты. Все работы по благоустройству планируется завершить к сентябрю.
Если же сроки заключения контрактов нарушат, субсидии перераспределят между другими муниципальными образованиями, нуждающихся в дополнительном финансировании благоустройства территорий.