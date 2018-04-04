В регионе завершен важный этап проекта «Формирование комфортной среды»

Оренбургской области началась защита проектов благоустройства общественных территорий, выбранных оренбуржцами 18 марта.

Дизайн-проекты благоустройства территорий шести городских и трех сельских муниципальных образований представили губернатору Юрию Бергу . Отметим, что во время предварительного сбора заявок подали 65 тысяч предложений.

«Наша сегодняшняя встреча завершает важный этап работы по формированию комфортной городской среды. Жители сделали свой выбор и определили территории, которым нужно придать современный облик. Свои голоса за проекты и объекты благоустройства общественных пространств отдали 232 тысячи жителей области», — подчеркнул губернатор Юрий Берг.

Накануне продемонстрировали проекты для Оренбурга , Бузулука, Бугуруслана, Абдулино , Ясного и Соль-Илецка , а также райцентров Беляевки, Илека и Октябрьского. Эскизы до того проработали на архитектурной сессии, а проекты обсудили с горожанами. Замечания есть, но их обещают устранить в рабочем порядке.

Юрий Берг поставили перед собравшимися задачу своевременно определить подрядную организацию и до июня 2018 года заключить муниципальные контракты. Все работы по благоустройству планируется завершить к сентябрю.

Если же сроки заключения контрактов нарушат, субсидии перераспределят между другими муниципальными образованиями, нуждающихся в дополнительном финансировании благоустройства территорий.