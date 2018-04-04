Альтернативная электроэнергетика в Арктике: настоящее и будущее

Применение технологии блокчейн в сфере альтернативной электроэнергетики в Арктике обсудили на заседании Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики «ПОРА». Модератором встречи выступил эксперт по инновационному развитию «ПОРА» Сергей Майоров

Участники заседания, состоявшегося 3 апреля, обсудили потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Арктической зоне РФ (АЗРФ), а также наличие лучших практик и технологий по использованию этого потенциала.

О существующей системе зонирования возобновляемых источников энергии в Арктической зоне РФ рассказал научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории Возобновляемых источников энергии Географического факультета МГУ Кирилл Дегтярев. Он, в частности отметил, что развитие проектов солнечной генерации сосредоточено в Республике Саха (Якутия) , а для северных регионов характерны проекты ветрогенерации.

В настоящее время на Аляске существует специализированный фонд развития возобновляемых источников энергии. Как сообщила эксперт Ассоциации менеджеров проектов «Проектный альянс» Екатерина Малицкая, международная финансовая корпорация IFC и крупная финансовая компания Amundi недавно создали фонд зеленых облигаций, ориентированный на развивающиеся рынки. За счет подобных облигаций в мировой практике финансируются проекты альтернативной энергетики. По данным международной некоммерческой организации Сlimate Вonds Initiative, на 2017 год рынок зеленых облигаций составляет 155,4 миллиарда долларов США, из которых 51 миллиарда (33%) приходится на энергоэффективные проекты. Также, по данным Сlimate Bonds Initiative, из стран арктического совета по объемам выпуска зеленых облигаций доминирует Швеция

Научный сотрудник Федерального государственного автономного учреждения «Научно-исследовательский институт „Центр экологической промышленной политики“ Александр Говорин рассказал о проекте строительства экспериментальной лаборатории в поселке Хатанга ( Красноярский край ) для испытания новых строительных конструкций и оборудования: ветрогенераторов, солнечных панелей и коллекторов, тепловых насосов, тепловых аккумуляторов, систем управления и удаленного сбора данных.

В Арктике преобладает дизельная электрогенерация, стоимость электричества составляет от 1 до 6 долларов за 1 квт/ч. Для сравнения — на Аляске стоимость электрогенерации составляет 1 доллар. Доставка топлива часто сопряжена со сложностями, высокими рисками и высокими затратами и нередко растягивается на 1-2 навигационных сезона. При холодной зиме были случаи, когда топливо заканчивалось к концу отопительного сезона и новую партию приходилось доставлять вертолетом.

Генеральный директор АО „Юграэнерго“ Андрей Голубев проинформировал участников заседания о практике и проблемах использования возобновляемых источников энергии в Ханты-Мансийском автономного округе — программе с департаментом энергетики по инсталляции мини-солнечных станций на социальных объектах (школы, детские сады, больницы).

Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Адиль Оглы Гулиев рассказал о существующем международном опыте использования возобновляемых источников энергии в Арктике.

В России проекты реализации ВИЭ поддерживает Фонд развития промышленности , а также такие проекты могут быть поддержаны в рамках специального инвестиционного контракта. Дальнейшее развитие малых проектов ВИЭ на микроуровне могут быть профинансированы за счет специальных обществ проектного финансирования на условиях синдицированного кредитования. Такими зелеными фондами могут выступить „ВетроОГК“ и „НоваВинд“.

Участники дискуссии пришли к выводу о том, что развитие ВИЭ возможно только на микроуровне.

Эксперт Ассоциации менеджеров проектов „Проектный альянс“ Елена Юшкова рассказала о принципах работы технологии блокчейн, о возможностях ее применения в альтернативной электроэнергетике и о тех преимуществах, которые данная технология даёт производителям и потребителям электроэнергии. В частности, Елена Юшкова обратила внимание слушателей на то, что использование технологии блокчейн не только повысит надежность поставок электроэнергии, но и сделает прозрачной схему денежных расчетов в данной сфере.

Особое внимание в своем докладе эксперт уделила проблеме информационной безопасности в сфере электроэнергетики в Арктике, а также поделилась, как блокчейн может помочь в этом вопросе. В заключение своего выступления Елена Юшкова объяснила, как с помощью применения технологии блокчейн можно обезопасить электростанции от нападений хакеров.

Участники дискуссии пришли к выводу о том, что многие страны ушли вперед по финансированию энергоэффективных проектов, в то время как Россия все еще находится на этапе дискуссии о мерах по поддержке данной области.

»Дискуссионный клуб" — одна из программ экспертного центра «ПОРА». Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр «ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.