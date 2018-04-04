Ещё
Три способа достать человека из-подо льда: спасатели отработали спасение провалившихся
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три способа достать человека из-подо льда: спасатели отработали спасение провалившихся 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня утром на берегу Которосли в районе Коровников учения провели спасатели Центра гражданской защиты. Отрабатывали спасение людей с тонкого льда и из воды.
По легенде на несанкционированной ледовой переправе под лёд провалился автомобиль. В воде оказалось трое пострадавших. Чтобы до них добраться, спасатели использовали катер и лодку на воздушной подушке.
— Спасатели продемонстрировали различные способы спасения провалившихся под лед: спасение с помощью аэролодки «Пиранья-2», спасение с помощью надувной лодки, спасение с помощью костюма «Самоспас», — рассказали в Центре гражданской защиты.
На берегу развернули пункт оказания первой помощи и обогрева для пострадавших. Здесь спасатели наложили шины провалившимся под лёд и отправили их в стационар.
Недавно спасателям ЦГЗ пришлось оказать помощь жительнице Ярославля. Женщина не смогла самостоятельно снять обручальное кольцо.
76.ru: последние новости
Потеря потерь: почему в Ярославле отключили радио «Серебряный дождь» Весна точно пришла: в Ярославле проснулась медведица Маша К ярославцам в квартиру заползли огромные чёрные тараканы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»237
Япония заявила протест России129
Бориса Джонсона поймали на лжи о России242
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек23
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин150
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение