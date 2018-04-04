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Пользователи портала «Наш город» из Дмитровского в марте чаще всего жаловались на содержание дворов
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Пользователи портала «Наш город» из Дмитровского в марте чаще всего жаловались на содержание дворов 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В марте пользователи портала «Наш город» из Дмитровского района чаще всего обращались в категории «Дворовые территории» и «Многоквартирные дома». В первую категорию поступило 196 обращений, большинство из которых касалось плохой уборки, складирования снега и гололедицы на тротуарах.
В категории «Многоквартирные дома» жители Дмитровского района оставили 188 сообщений. В основном они писали в рубрики «Неубранные подъезды» и «Неисправное освещение».
Еще 94 обращения поступило в категорию «Дороги». Здесь большая часть жалоб пришлась на рубрики «Дорожные ямы» и «Неубранная проезжая часть».
Всего за март активные жители Дмитровского района обратились на портал «Наш город» 869 раз. Напомним, портал предназначен для общения между горожанами и органами исполнительной власти. Чтобы оставить свое обращение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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