Пользователи портала «Наш город» из Дмитровского в марте чаще всего жаловались на содержание дворов

В марте пользователи портала «Наш город» из Дмитровского района чаще всего обращались в категории «Дворовые территории» и «Многоквартирные дома». В первую категорию поступило 196 обращений, большинство из которых касалось плохой уборки, складирования снега и гололедицы на тротуарах.

В категории «Многоквартирные дома» жители Дмитровского района оставили 188 сообщений. В основном они писали в рубрики «Неубранные подъезды» и «Неисправное освещение».

Еще 94 обращения поступило в категорию «Дороги». Здесь большая часть жалоб пришлась на рубрики «Дорожные ямы» и «Неубранная проезжая часть».

Всего за март активные жители Дмитровского района обратились на портал «Наш город» 869 раз. Напомним, портал предназначен для общения между горожанами и органами исполнительной власти. Чтобы оставить свое обращение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. (мю)