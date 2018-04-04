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При строительстве нового аэровокзала Южно-Сахалинск будет учтено мнение общественности и экспертов
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При строительстве нового аэровокзала Южно-Сахалинск будет учтено мнение общественности и экспертов 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
На рассмотрение сахалинцев ранее было вынесено несколько вариантов эскизов вокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинск. В результате прошедшего на региональных интернет-ресурсах голосования жители острова отдали предпочтение двум из семи предложенных вариантов оформления аэровокзала. Кроме того, руководство аэропорта организовало обсуждение дизайн-проекта с участием представителей проектных институтов, агентства архитектуры и градостроительства Сахалинской области, профильных областных министерств, авиаперевозчиков и сервисных компаний. По итогам встречи был одобрен вариант из концепции «Технологичный остров», разработанный ООО «Прогресстех».
«Основная цель совещания — продемонстрировать коллегам, партнерам, а также представителям государственных структур разработанные концепции дизайн-проекта будущего аэровокзального комплекса. Нам важно выслушать необходимые замечания и пожелания для того, чтобы учесть их в дальнейшей работе. В дизайн-проект будут внесены некоторые изменения, в частности будут существенно переработаны дизайнерские решения по потолку будущего атриума и другим элементам декоративного оформления», — сообщил гендиректор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Никита Полонский.
Новый аэровокзальный комплекс площадью почти 40 тысяч кв. м планируется сделать доступным для всех категорий пассажиров: проектом предусмотрены комнаты матери и ребенка, детские игровые комнаты, капсульный отель, комфортная зона ожидания вылета. Помимо этого, 15% площади терминала будет отдана под размещение объектов торговли и общепита.
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