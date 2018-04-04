Активную дегазацию в 2018 году проведут еще на пяти подмосковных полигонах

Власти Подмосковья планируют установить систему активной дегазации еще на пяти мусорных полигонах. Об этом 4 апреля сообщил глава министерства экологии и природопользования региона Александр Коган

На пресс-конференции министр уточнил, что решение о дегазации каждой свалки, принималось по итогам исследований, которые были проведены в 2017-м и начале 2018 года.

По словам Когана, с руководством полигона «Воловичи» в Коломенском районе уже заключается договор. Помимо него, в текущем году необходимые работы проведут на «Малой Дубне» в Орехово-Зуеве , «Непейно» в Дмитрове , «Торбеево» в Люберцах и «Шатурском» полигоне в одноименном районе области.

Все эти полигоны проведут соответствующую дегазацию в этом году

— Александр Коган.

Руководитель ведомства добавил, что еще на пяти свалках создадут систему пассивной дегазации. Это значит, что там будут бурить скважины и устанавливать фильтры, способные поглотить тот объем газа, который выходит из скважин. Такой метод, по словам Когана, применяют там, где не требуется активная дегазация, подразумевающая термическую обработку полигонов.

Если это невозможно сделать, то ставится активная дегазация, которая термически обезвреживает на 99% свалочный газ — министр экологии и природопользования Подмосковья

На данный момент на территории Московской области действуют 15 полигонов бытовых отходов. Изначально их было 39, но после работы, проведенной властями региона 24 свалки удалось закрыть.

Активные работы по дегазации сейчас идут на волоколамском полигоне «Ядрово». Ситуацию с этой свалкой на постоянном контроле держит губернатор Московской области Андрей Воробьев . По его словам, все, кто допустил ухудшение экологической обстановки, понесут серьезную ответственность.

К 13 апреля на «Ядрово» доставят необходимое для дегазации оборудование, разработанное голландскими специалистами. На следующий день на свалке начнут делать проколы и монтировать систему, предназначенную для сбора газа.

На вторую карту «Ядрово» будут привозить только отходы с соседних районов. Такова была договоренность властей с участниками инициативной группы, созданной жителями Волоколамска