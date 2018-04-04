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Оренбургские депутаты примут закон о «тихом часе»
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Оренбургские депутаты примут закон о «тихом часе» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Первое чтение проекта состоялось в октябре 2017 года. Авторы изменений в закон «О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области» предложили расширить перечень случаев защиты прав граждан на отдых.
В частности, в многоквартирных домах не допускается производить работы, сопряженные с шумом, в дневное время по воскресеньям и в нерабочие дни, если следующий — рабочий. Определенный запрет на такие работы установят и в рабочие дни, а также в субботу и в праздничный (нерабочий) день, если следующий за ним не является рабочим. Их нельзя начинать ранее 9.00 и заканчивать позднее 21.00 часа. Кроме того, нельзя будет нарушать тишину с 13.00 до 15.00 часов.
Запускать фейерверки и прочую пиротехнику в новогоднюю ночь можно будет без ограничений — на нее закон о тишине не распространяется.
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