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«Разноцветные субботники» пройдут в Уфе
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«Разноцветные субботники» пройдут в Уфе 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе с 14 апреля до 26 мая пройдут «Разноцветные субботники». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
График проведения субботников в районах столицы республики:
14 апреля в 11:00 Октябрьский район, сбор: улица Бикбая, 39. Площадка: Набережная реки Уфы.
21 апреля в 11:00 Демский район, сбор: улица Центральная, 50Б. Площадка: Лесной массив.
28 апреля в 11:00 Советский район, сбор: Мангальная зона. Площадка:парк Лесоводов.
5 мая, 11:00 Орджоникидзевский район, сбор: на спуске к спорткомплексу «Биатлон». Площадка: Биатлон.
12 мая, 11:00 Калининский район, сбор: улица Мушникова, 13. Площадка: озеро «Теплое».
19 мая, 11:00 Кировский район, сбор: улица Авроры, 14-16. Площадка: Зеленая Роща.
26 мая, 11:00 Ленинский район, сбор: Остановка «Шк. Интернат №5». Площадка: сквер «Волна».
Отмечено, что мероприятие несёт благотворительный характер: вырученные деньги за сортировку отходов и переработку сырья будут направлены на реабилитацию больных детей.
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