«Разноцветные субботники» пройдут в Уфе

В Уфе с 14 апреля до 26 мая пройдут «Разноцветные субботники». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

График проведения субботников в районах столицы республики:

14 апреля в 11:00 Октябрьский район, сбор: улица Бикбая, 39. Площадка: Набережная реки Уфы.

21 апреля в 11:00 Демский район, сбор: улица Центральная, 50Б. Площадка: Лесной массив.

28 апреля в 11:00 Советский район, сбор: Мангальная зона. Площадка:парк Лесоводов.

5 мая, 11:00 Орджоникидзевский район, сбор: на спуске к спорткомплексу «Биатлон». Площадка: Биатлон.

12 мая, 11:00 Калининский район, сбор: улица Мушникова, 13. Площадка: озеро «Теплое».

19 мая, 11:00 Кировский район, сбор: улица Авроры, 14-16. Площадка: Зеленая Роща.

26 мая, 11:00 Ленинский район, сбор: Остановка «Шк. Интернат №5». Площадка: сквер «Волна».

Отмечено, что мероприятие несёт благотворительный характер: вырученные деньги за сортировку отходов и переработку сырья будут направлены на реабилитацию больных детей.