Ученые предложили транспортировать газ из районов мерзлоты с помощью новой технологии

ТЮМЕНЬ , 4 апреля. / ТАСС /. Специалисты Института криосферы Земли Сибирского отделения (СО) РАН изучают возможность использования сухой воды для транспортировки газа из районов вечной мерзлоты в твердой форме гидрата — кристаллического соединения воды и газа. Это позволит сэкономить средства на транспортировке и отказаться от дорогостоящего строительства газопроводов в небольшие месторождения, сообщила в среду ТАСС старший научный сотрудник института Надежда Молокитина.

"Существует ряд проблем, препятствующих выведению газогидратных технологий на промышленные масштабы, одна из них — низкая скорость роста газовых гидратов (кристаллических соединений воды и газа — прим. ТАСС). Для решения этой проблемы ученые предложили использовать систему «сухая вода» — порошкообразная дисперсная система, вместо ее предшественников молотого льда, воды с поверхностно-активными веществами", — сказала собеседница агентства.

По словам Молокитиной, технология применима на всех объектах газодобычи. «Особенно актуально для таких районов, где дорого прокладывать трубопровод, например в районах мерзлоты, где возможны разные деформации грунта при сезонном оттаивании, или если месторождения газа небольшие, куда тянуть трубопровод нецелесообразно», — уточнила она.

Также ученые из Института криосферы земли СО РАН разработали и запатентовали способ стабилизации «сухой воды», позволяющий получать гидраты многократно. Для этого при приготовлении системы используется водорастворимый полимер поливиниловый спирт, который при определенных условиях приготовления способен формировать криогель — гибкий полимер.

Эти исследования необходимы для получения системы, которая позволит максимально ускорить рост гидрата и увеличить степень превращения воды в гидрат. Это должно стать основой для разработки полупромышленных стендов по переводу газа в твердое гидратное состояние с целью дальнейшего хранения или транспорта, уточнила Молокитина.

О газовых гидратах

Газовые гидраты — это твердые кристаллические соединения льда и газа, называемые «горючий лед». В природе они встречаются в толще океанского дна и в вечномерзлых породах. Для их добычи нужно бурить скважины на глубину в несколько сотен метров, а потом выделять природный газ из ледовых отложений и транспортировать его на поверхность. В 2017 году китайские нефтяники добыли газовый гидрат в толще дна Южно-Китайского моря на глубине более 200 метров, глубина в районе добычи превышала 1,2 км.