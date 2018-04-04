Ещё
Центр Екатеринбурга закроют для автомобилистов ради Крестного хода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр Екатеринбурга закроют для автомобилистов ради Крестного хода 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
8 апреля в столице Урала пройдут торжественные богослужения, крестный ход и концерт, посвященные празднованию Пасхи. Центр мегаполиса закроют для автомобилистов в 16.00 — в это время от Свято-Троицкого собора (Розы Люксембург) к Храму-на-Крови (Толмачева) двинется колонна православных.
Крестный ход пройдет традиционным маршрутом — по Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, Толмачева и Царской, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Возглавит шествие детская колонна во главе с юными палестинскими скаутами и уральскими барабанщиками. Детям раздадут яркие значки с логотипом движения «Верим. Действуем».
Праздничные богослужения начнутся в храмах 7 апреля с 23.30. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл возглавит службу в Свято-Троицком кафедральном соборе. Пасхальной ночью ожидается также прибытие в уральскую столицу Благодатного огня из Иерусалима.
Уралинформбюро: последние новости
По сценарию "Зимней вишни": в Москве загорелся торговый центр с детьми В Прикамье назначен новый министр культуры Прогноз "Уралинформбюро" сбылся: Тулеев стал депутатом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»236
Япония заявила протест России129
Бориса Джонсона поймали на лжи о России244
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек25
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин150
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение