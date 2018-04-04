Центр Екатеринбурга закроют для автомобилистов ради Крестного хода

8 апреля в столице Урала пройдут торжественные богослужения, крестный ход и концерт, посвященные празднованию Пасхи. Центр мегаполиса закроют для автомобилистов в 16.00 — в это время от Свято-Троицкого собора (Розы Люксембург ) к Храму-на-Крови (Толмачева) двинется колонна православных.

Крестный ход пройдет традиционным маршрутом — по Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, Толмачева и Царской, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Возглавит шествие детская колонна во главе с юными палестинскими скаутами и уральскими барабанщиками. Детям раздадут яркие значки с логотипом движения «Верим. Действуем».