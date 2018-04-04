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Оперная певица исполнила песню-мем из «Улицы разбитых фонарей»
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Оперная певица исполнила песню-мем из «Улицы разбитых фонарей» 

Ридус 1 час назад
Котлетки с пюрешкой — знаменитый интернет мем, появившийся из сериала «Улицы разбитых фонарей», в котором Михаил Трухин играл лейтенанта Волкова. В 2016 году известный ютубер Enjoykin сделал из этой фразы песню, ставшую интернет хитом.
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