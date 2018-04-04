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Курортный комплекс «Пхия — Кислые источники» начнут строить в КЧР в 2019 г
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Курортный комплекс «Пхия — Кислые источники» начнут строить в КЧР в 2019 г 

РИА Недвижимость 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 4 апр — РИА Новости. Новый санаторно-курортный комплекс и дорогу федерального значения «Пхия — Кислые источники» начнут строить в Карачаево-Черкесии в 2019 году, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Инвестиционный проект «Строительство всесезонного курортного кластера „Пхия-Кислые источники“, ранее представленный по поручению главы КЧР Рашида Темрезова в Ростуризм для включения в программу „Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ“, будет реализован на основе государственно-частного партнерства», — говорится в сообщении.
За счет федеральных средств и софинансирования из регионального бюджета начнется строительство автомобильной дороги федерального значения протяженностью 27 километров, отметили в пресс-службе. За счет средств частных инвесторов планируется строительство санаторно-курортного комплекса, который будет включать в себя ресторан, процедурные кабинеты, бассейн и тренажёрный зал.
"Реализация проекта позволит увеличить туристский поток на «Пхия-Кислые источники» до 300 тысяч человек в год, а также создать 200 новых рабочих мест, добавляют власти республики.
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