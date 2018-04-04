Для спасения домов от подтопления в Салмачах хотят сделать мост через Ноксу

Мост через Ноксу планируют построить в поселке Салмачи, чтобы спасти дома от последствий паводка, сообщает пресс-служба исполкома.

Многие дома в поселке Салмачи находятся в зоне подтопления. Если уровень воды в Ноксе поднимется, то могут пострадать здания на улицах Атнинская, Камышлы и др.

«Раньше здесь были пойменные луга, в свое время неподалеку был карьер. Когда начали его разработку в 80-х годах, домов здесь еще не было. Тогда в дамбе были проложены две трубы, а потом еще три. Но они не успевают пропускать воду», — обозначил проблему начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Решением проблемы выхода воды из русла реки может стать строительство моста через Ноксу на месте этой дамбы — он должен быть длиннее дамбы и доходить до поворота на улице Камышлы. Кроме того, в некоторых местах реки нужно сделать углубление и выпрямление русла. По словам председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева, приблизительная стоимость работ по строительству моста — 90 млн рублей. Весной специалисты проведут экспертизу, после чего можно будет решать вопрос с финансированием.

«Будем обращаться в правительство, другого варианта нет. Здесь огромное количество жителей, и каждый год необходимо встречать паводок. Проблема актуальная и требует капитального строительства нового мостового перехода», — отметил Ильсур Метшин

Фердинант Тимурханов отметил, что на случай подтопления для жителей подготовлены места временного размещения в гостиницах.