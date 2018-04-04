Ещё
Для спасения домов от подтопления в Салмачах хотят сделать мост через Ноксу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для спасения домов от подтопления в Салмачах хотят сделать мост через Ноксу 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Мост через Ноксу планируют построить в поселке Салмачи, чтобы спасти дома от последствий паводка, сообщает пресс-служба исполкома.
Многие дома в поселке Салмачи находятся в зоне подтопления. Если уровень воды в Ноксе поднимется, то могут пострадать здания на улицах Атнинская, Камышлы и др.
«Раньше здесь были пойменные луга, в свое время неподалеку был карьер. Когда начали его разработку в 80-х годах, домов здесь еще не было. Тогда в дамбе были проложены две трубы, а потом еще три. Но они не успевают пропускать воду», — обозначил проблему начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.
Решением проблемы выхода воды из русла реки может стать строительство моста через Ноксу на месте этой дамбы — он должен быть длиннее дамбы и доходить до поворота на улице Камышлы. Кроме того, в некоторых местах реки нужно сделать углубление и выпрямление русла. По словам председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева, приблизительная стоимость работ по строительству моста — 90 млн рублей. Весной специалисты проведут экспертизу, после чего можно будет решать вопрос с финансированием.
«Будем обращаться в правительство, другого варианта нет. Здесь огромное количество жителей, и каждый год необходимо встречать паводок. Проблема актуальная и требует капитального строительства нового мостового перехода», — отметил Ильсур Метшин.
Фердинант Тимурханов отметил, что на случай подтопления для жителей подготовлены места временного размещения в гостиницах.
АиФ Казань: последние новости
Весной 2018 года отправятся служить около 3200 призывников из Татарстана В Казани частично закрывается движение по проспекту Победы В РТ восемь министров и вице-премьера уличили в коррупционных нарушениях
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»232
Япония заявила протест России128
Бориса Джонсона поймали на лжи о России240
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек16
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин150
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение