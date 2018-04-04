5 признаков того, что вы столкнулись с эйджизмом на работе

Вместе с экспертами Московского международного салона образования разбираемся, как опознать эйджизм на работе и как непрерывное самообразование в любом возрасте поможет с ним бороться.

Как распознать эйджизм

«Молодая и динамичная компания ищет энергичных сотрудников», — чаще всего за такой фразой скрывается эйджизм, или дискриминация по возрасту. Компании не хотят нанимать людей старше 45 лет (некоторые предпочитают и того моложе). Все дело в стереотипах, считают эксперты. «Некоторые работодатели убеждены, что с возрастом люди теряют драйв и энергию, — объясняет HR-директор консалтинговой компании Knight Frank Светлана Алешина . — Это, конечно, глупость, но бороться со стереотипами не так-то просто». Несмотря на то, что не существует ни одного исследования, доказывающего, что возрастные сотрудники менее эффективны или энергичны, чем их молодые коллеги, эйджизм уже много лет остается серьезной проблемой корпоративной среды.

5 признаков эйджизма

Не старше 45 Распознать в начальнике потенциального эйджиста проще всего еще до выходу на работу. Сколько раз в объявлениях о новых вакансиях вы видели эти заветные «до 45»? По данным исследования Headhunter, 19% российских компаний не готовы принимать на работу сотрудников старше 45 лет, при этом 40% из них ссылаются на внутреннюю политику компании.

«Работодатель, который публично сообщает о возрастных ограничениях в своей компании, по меньшей мере, так себе профессионал, — уверена член правления Ассоциации профессиональных участников сферы развития человеческого капитала Юлия Селюкова . — С 2013 года в России запрещено указывать желаемый возраст соискателей в вакансиях. Дискриминация запрещена Трудовым кодексом».

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Дальние командировки, поздние совещания и ночевки в офисе в обнимку с еженедельным отчетом: когда будущий начальник проводит собеседование за пересказом офисных страшилок — это повод насторожиться. Возможно, так он проверяет вашу «энергичность». Принято считать, что люди после 40 ищут покоя и стабильности, их глаза давно «перегорели» и гонки за KPI они с удовольствием променяют на вечер под одеялом.

Оверквалифайд

Другой излюбленный трюк рекрутеров — заявить, что вы слишком опытны для заявленной позиции. «В некоторых случаях слово overqualified, или сверхквалификация, — это эвфемизм для эйджизма, — говорит Светлана Алешина. — Вам не говорят прямо, что вы „слишком стары“, чтобы работать здесь, а делают своего рода комплимент, за которым скрывается нежелание принимать на работу человека в зрелом возрасте».

Молодым везде дорога

Заметить эйджизм на текущей работе бывает сложнее — ну не уволят же вас на следующий день после сорокалетия! Тем не менее, работодатели могут создавать условия, в которых сотрудники старшего возраста оказываются лишены некоторых привилегий.

В вашей компании все учебные программы, тренинги и поездки на деловые конференции достаются молодым сотрудникам, потому что вы «уже накатались»? Хватит это терпеть, ведь это и есть эйджизм!

Все на пейнтбол

Сноуборд на новый год, пейнтбол вместо тюльпанов на 8 марта, группа «Грибы» на юбилее компании — обратите внимание, как у вас принято отмечать праздники и проводить тимбилдинговые мероприятия. Если вы уже и забыли, когда последний раз участвовали в корпоративе, потому что все события в компании заточены на 20-летних, пора обсудить с руководством возрастную политику в офисе.

Как противостоять возрастной дискриминации?

Всегда подчеркивайте свои преимущества

Превратите возраст в ваше достоинство. Вы много знаете, многому научились, ваш опыт непременно будет полезен компании. «Людям старше 40 нужно учиться преподносить свои плюсы — например, зрелость, взвешенность и опыт, — говорит Юлия Селюкова, куратор спецпроекта „Непрерывное образование“ на Московском международном салоне образования. — Я люблю набирать на определенные позиции женщин в возрасте: они воспитаны в определенной культуре и более ответственны». В разговоре с рекрутером или начальником не стесняйтесь рассказывать о своих достижениях: как вы решили внезапный кризис, добились результата, внедрили новую технологию.

Продолжайте учиться всю жизнь

Продолжайте учиться в любом возрасте: любая отрасль сегодня стремительно развивается, поэтому новые знания нужно получать всегда. Разработайте индивидуальный трек своего развития — занимайтесь повышением квалификации, смотрите онлайн-курсы, получите второе высшее, посещайте публичные лекции. Читайте свежие публикации по вашей специальности, будьте в курсе самых актуальных трендов. Не забывайте делиться новыми знаниями с коллегами — создайте имидж человека, который находится на переднем крае прогресса в своей отрасли.

И главное, не зацикливайтесь на возрасте

Не вспоминайте в разговорах с коллегами «старые добрые деньки», не используйте возраст в качестве оправдания за ошибки. Чем меньше вы обращаете внимание на цифры в своем паспорте, тем меньше их будут замечать ваши коллеги и начальство.

Подробнее о саморазвитии, непрерывном образовании и перспективах смены карьеры после 40 лет можно узнать на Московском международном салоне образования, который пройдет с 18 по 21 апреля на ВДНХ, в павильоне 75.