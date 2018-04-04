Майкопчане могут проголосовать за создание «Аллеи славы» к Дню Победы 

Майкоп сможет получить деревья для высадки ко Дню Победы в рамках ежегодной благотворительной акции «Аллеи Славы», которую проводит питомник деревьев «Экоплант».
В девяти городах-победителях будет посажено девять тысяч деревьев.
Аллеи планируется высадить на территории школ, вузов, больниц, во дворах домов, на городских улицах, отмечают организаторы акции. Потребуется только помощь в посадке и в уходе.
Приняв участие в голосовании, каждый майкопчанин не только внесет личный вклад в благоустройство и озеленение города, но и почтит память героев Великой Отечественной войны. Чтобы в столице Адыгеи появилась новая аллея, городу нужно попасть в девятку лидеров по количеству голосов.
Для участия в акции необходимо зайти на сайт, авторизоваться через одну из социальных сетей, указать название нашего города и отдать за него свой голос. Затем нужно выбрать пять видов деревьев, наиболее подходящих для высадки в Майкопе.
В 2017 году в акции одержали победу Москва, Санкт-Петербург, Казань, Иваново, Грозный, Уфа, Тула, Красногорск, Ржев.