Майкопчане могут проголосовать за создание «Аллеи славы» к Дню Победы

Майкоп сможет получить деревья для высадки ко Дню Победы в рамках ежегодной благотворительной акции «Аллеи Славы», которую проводит питомник деревьев «Экоплант».

В девяти городах-победителях будет посажено девять тысяч деревьев.

Аллеи планируется высадить на территории школ, вузов, больниц, во дворах домов, на городских улицах, отмечают организаторы акции. Потребуется только помощь в посадке и в уходе.

Приняв участие в голосовании, каждый майкопчанин не только внесет личный вклад в благоустройство и озеленение города, но и почтит память героев Великой Отечественной войны. Чтобы в столице Адыгеи появилась новая аллея, городу нужно попасть в девятку лидеров по количеству голосов.

Для участия в акции необходимо зайти на сайт, авторизоваться через одну из социальных сетей, указать название нашего города и отдать за него свой голос. Затем нужно выбрать пять видов деревьев, наиболее подходящих для высадки в Майкопе.