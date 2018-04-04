Из коммунальных платежей исключают посредников

Фото Юрия ПРАВДИНАИз коммунальных платежей исключают посредников

Расплачиваться за коммунальные услуги теперь можно по-новому. Отныне жители могут напрямую, минуя ДУКи, перечислить деньги за воду, отопление и газ ресурсоснабжающим организациям. Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении соответствующий законопроект. Чем же это обернётся для нижегородцев?

А вы платили?

Собственно, разговоры об этом велись давно. Главный аргумент инициаторов проекта — домоуправляющие компании, получив денежки жителей, не перечисляют их своевременно поставщикам ресурсов, а иногда и вовсе забывают это делать. Примеров масса.

Так, в Дзержинске в отношении нескольких руководителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья в прошлом году были возбуждены уголовные дела по фактам причинения имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям. Например, тепловая компания из-за действий одного из руководителей ТСЖ не получила более 1 млн рублей. Эти средства, поступившие от жителей за тепло и горячую воду, руководитель товарищества собственников жилья перечислял другим организациям, а не ресурсоснабжающей компании.

А в Нижнем Новгороде в прошлом году гремел скандал с энергетиками — ДУКИ задолжала им сотни миллионов рублей. В результате энергоснабжающая организация грозила отключить свет в местах общего пользования: в лифтах, на лестничных площадках, на автопарковках. К счастью, долги начали погашать, и до крайних мер дело не дошло. Но в целом ситуация сложилась опасная: долги накопили ДУКи, а пострадать могли жители, добросовестно платившие за ЖКУ.

По данным Росстата на второй квартал 2017 года, объём задолженности управляющих компаний составил почти 250 миллиардов рублей. Чтобы подобного не было впредь, посредников предлагают устранить. По оценкам экспертов, собираемость платежей при прямых расчётах гораздо выше и достигает 98,5 процента. Кроме того, платежи станут прозрачными, а управляющие компании не смогут гасить накопившиеся долги из средств, собранных жителями на содержание и текущий ремонт. Проще говоря, использовать их не по назначению.

Видно насквозь

Собственно, многие потребители вполне успешно уже давно рассчитываются с ресурсниками напрямую. Например, за электроэнергию и газ. И никаких сложностей при этом не испытывают. Точно так же приходят платёжки, точно так же люди платят, только деньги сразу поступают на счёта энергетических компаний.

— Для жителей прямые договоры с поставщиками услуг — это возможность самостоятельно контролировать свои расходы. Люди будут точно знать, кому и за что платят, — уверен депутат Государственной думы Денис Москвин . — Не секрет, что зачастую собственники и наниматели становились жертвами недобросовестных управляющих компаний, которые до сих пор выступали посредниками в цепочке оплаты. Собранные средства некоторые компании тратили не по назначению, скрывались с деньгами жителей или банкротились. В результате люди оставались с огромными долгами. Закон мы приняли как раз для того, чтобы исключить подобные риски.

Собственный выбор

Вариантов выстраивания прямых договорных отношений с ресурсниками два. Первый — собственники принимают такое решение самостоятельно на общем собрании. Официально это возможно уже с 1 апреля этого года. У ресурсоснабжающей организации есть право попросить отложить такой переход, чтобы подготовить всю документацию, но не более чем на три месяца.

Второй вариант — решительные действия самой организации, поставляющей услуги. Она вправе расторгнуть договор с управляющей компанией в одностороннем порядке, если та не платит более двух месяцев, и перейти на прямые расчёты с потребителями.

— Типовой договор будет утверждён федеральным правительством, — поясняет Москвин. — Однако убеждён, что необходимо провести дополнительные встречи с жителями для разъяснения нового порядка оплаты. Нам всем в этом смысле ещё предстоит большая работа.

Интересно, что ряд компаний её уже начали. Некоторые жители обнаружили в начале этого месяца в почтовых ящиках информационные письма, в которых ресурсники предлагают исключить из финансовой цепочки управляющие компании и перейти к прямым расчётам. Теперь слово за жителями.