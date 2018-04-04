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Звезда российской эстрады Афина выступит в саратовской филармонии
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Звезда российской эстрады Афина выступит в саратовской филармонии 

АиФ 1 час назад
Саратовские поклонники певицы Афины с нетерпением ждутее гастролей. И ждать осталось недолго. 22 мая на сцене Саратовской Филармонии им. Шнитке пройдёт концерт самой яркой и темпераментной певицы российской эстрады. Афина покорила своих зрителей и слушателей не только ярким вокалом, но и безудержной энергией.
Как отметили организаторы концерта, она исполнительница самого популярного песенного жанра в России. Это эстрадный шансон, лирическая песня. Сегодня певица Афина, биография которой впечатляющая и многообразная, сочетает в себе культурную, эстетическую красоту, усердие и искренность. Немало музыкальных радиостанций отмечают талант, подачу Афины и награждают её самыми престижными призами.
Она получила премию «Народная любовь» от радиостанции «Питер FM», два раза становилась лауреатом «Звёзды дорожного радио», также лауреатом премии «Шансон года в Кремле», становилась участником фестиваля «Славянский базар» в Витебске, «Эх, разгуляй» в СК «Олимпийский» в Москве, участвовала в международном фестивале «Звёзды шансона в Казахстане».
Сама Афина считает, что главная награда для певца, чтобы вместе с ней пели и плясали, радовались и плакали от переизбытка эмоций.
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