Звезда российской эстрады Афина выступит в саратовской филармонии

Саратовские поклонники певицы Афины с нетерпением ждутее гастролей. И ждать осталось недолго. 22 мая на сцене Саратовской Филармонии им. Шнитке пройдёт концерт самой яркой и темпераментной певицы российской эстрады. Афина покорила своих зрителей и слушателей не только ярким вокалом, но и безудержной энергией.

Как отметили организаторы концерта, она исполнительница самого популярного песенного жанра в России . Это эстрадный шансон, лирическая песня. Сегодня певица Афина, биография которой впечатляющая и многообразная, сочетает в себе культурную, эстетическую красоту, усердие и искренность. Немало музыкальных радиостанций отмечают талант, подачу Афины и награждают её самыми престижными призами.

Она получила премию «Народная любовь» от радиостанции «Питер FM», два раза становилась лауреатом «Звёзды дорожного радио», также лауреатом премии «Шансон года в Кремле», становилась участником фестиваля «Славянский базар» в Витебске , «Эх, разгуляй» в СК «Олимпийский» в Москве , участвовала в международном фестивале «Звёзды шансона в Казахстане ».

Сама Афина считает, что главная награда для певца, чтобы вместе с ней пели и плясали, радовались и плакали от переизбытка эмоций.