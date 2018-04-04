Ещё
Карантин по бешенству животных установили в городском округе Ликино‑Дулево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карантин по бешенству животных установили в городском округе Ликино‑Дулево 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В деревне Халтурино на территории подмосковного городского округа Ликино-Дулево установили карантин по бешенству животных, соответствующее распоряжение губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.
«Установить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных пункта: деревня Халтурино городского округа Ликино-Дулево Московской области», — говорится в документе.
Карантин с запретом на торговлю домашними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны устанавливается в границах городского округа Ликино-Дулево.
Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.
РИАМО: последние новости
Две цистерны для откачки фильтрата привезли на полигон ТБО «Ядрово» Около 700 обращений поступило в марте в Главгосстройнадзор Подмосковья через «Добродел» Общежитие со спортивным комплексом РЭУ имени Плеханова сдадут в июле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожар в ТЦ «Персей для детей»235
Япония заявила протест России128
Бориса Джонсона поймали на лжи о России246
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек31
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин150
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение