Карантин по бешенству животных установили в городском округе Ликино‑Дулево

В деревне Халтурино на территории подмосковного городского округа Ликино-Дулево установили карантин по бешенству животных, соответствующее распоряжение губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО

«Установить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных пункта: деревня Халтурино городского округа Ликино-Дулево Московской области», — говорится в документе.

Карантин с запретом на торговлю домашними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны устанавливается в границах городского округа Ликино-Дулево.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.