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Новый спорткомплекс с бассейном появится в районе Преображенское
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Новый спорткомплекс с бассейном появится в районе Преображенское 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном возведут на востоке Москвы, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, фитнес-индустрия в Москве развивается, и в ближайшие годы будет активно расти. «Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, новые спортивные объекты появятся в каждом округе столицы», — цитирует его Москомархитектуры.
Здание площадью порядка четырех тысяч квадратных метров появится разместится на улице Халтуринская, владение 9, строение 1. На первом этаже будет диагностический центр, на втором — бассейн с раздевалками и душевыми, на третьем — раздевалки, а также студия сайкла и антигравити. Тренажерный зал и два помещения для групповых занятий — на четвертом.
Фасады будут выполнены в темно-серой гамме, с чередованием светопрозрачных и глухих частей. Для автомобилистов организуют парковку на 11 машино-мест.
Ранее сообщалось, что в Восточном Измайлове построят спортивный комплекс для московского специального училища олимпийского резерва №1. В его составе зал для занятий художественной гимнастикой на два ковра, раздевалки, гардеробы, помещения для тренера и судей, два бассейна: один для обучения детей плаванию размером 10 на 8 метров и основной 25 на 16 метров на шесть дорожек − а также тренажерный и хореографический залы.
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