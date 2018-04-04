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Более 10 компаний подали заявку на конкурс по отбору регионального оператора по обращению с отходами в МО
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Более 10 компаний подали заявку на конкурс по отбору регионального оператора по обращению с отходами в МО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области проходит конкурс по отбору регионального оператора по обращению с отходами. Он сможет окупить свои вложения в течение 5‐15 лет за счет платежей населения. Об этом сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.
Мы объявили конкурс по отбору регионального оператора Московской области. В течение
двух-трех
недель мы уже будем подводить итоги, порядка 12 компаний уже заявились. В конкурсе четко прописано, что мы больше не будем строить полигонов, но будут мусороперерабатывающие комплексы. Мы установили предельный тариф, теперь на конкурсе он может снижаться, как только он установится окончательно, мы сделаем расчет для жителей, пока это для компаний, которые занимаются отходами
Александр Коган.
С 1 января 2019 года платеж за ТКО становится коммунальной услугой. За это будет платить население. Сначала компании будут инвестировать свои средства. Окупаться это позже будет за счет платежей жителей.
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