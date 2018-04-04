Кузбасские энергетики подготовились к паводку

Как сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и дорожного комплекса, энергетики области проанализировали схему заездов в участки возможного подтопления. На подстанциях готовы дренажные устройства и водоотводные каналы для пропуска талых вод. Специалисты регулярно отслеживают ситуацию на каждом объекте.

На сегодняшний день наибольшему риску подвержены питающие линии электропередачи и трансформаторные подстанции в центральной и южной частях области, в районах разлива рек Мундыбаш, Северная и Южная Уньга, Тыхта, Ускат, Кондома. На всех территориях проведены тренировки, специалисты разработали схему доставки к электросетевым объектам техники, материалов, необходимого оборудования.