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Кузбасские энергетики подготовились к паводку
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Кузбасские энергетики подготовились к паводку 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области энергетики готовы к паводку.
Как сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и дорожного комплекса, энергетики области проанализировали схему заездов в участки возможного подтопления. На подстанциях готовы дренажные устройства и водоотводные каналы для пропуска талых вод. Специалисты регулярно отслеживают ситуацию на каждом объекте.
На сегодняшний день наибольшему риску подвержены питающие линии электропередачи и трансформаторные подстанции в центральной и южной частях области, в районах разлива рек Мундыбаш, Северная и Южная Уньга, Тыхта, Ускат, Кондома. На всех территориях проведены тренировки, специалисты разработали схему доставки к электросетевым объектам техники, материалов, необходимого оборудования.
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