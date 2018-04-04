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В Сарове мужчина сломал бедро пасынку, избив его пряжкой от ремня
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В Сарове мужчина сломал бедро пасынку, избив его пряжкой от ремня 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Все произошло 5 октября прошлого года, сообщает СУ СК по Нижегородской области. 45-летнего саровчанин, приучая к порядку своего юного пасынка, избил его ремнем с металлической пряжкой.
Ребенок получил перелом бедренной кости. Экспертиза классифицировала травмы мальчика как «тяжкий вред здоровью», и теперь его приемного папу ждет до 10 лет в колонии.
— Обвиняемый вину не признал, но не отрицает, что наносил пасынку удары ремнем, — сообщили в Следственном комитете. — Именно таким образом мужчина приучал ребенка к порядку и рассматривал применение ремня как метод воспитания. Он заключен под стражу.
Дело передано в суд.
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