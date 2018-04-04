МЧС опубликовали список самых опасных мест на водоемах Костромской области

В регионе запрещен выход на лед, поскольку это представляет угрозу для жизни. Тем не менее, рыбаки продолжают выходить на водоемы. Спасатели опубликовали список наиболее опасных мест.