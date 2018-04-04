Где самые опасные места на льду в Костромской области?

На улице становится все теплее, а солнце дольше радует костромичей своим светом. Но есть в это и не самые хорошие моменты. Увлеченные ловлей рыбы люди до сих пор выходят на лед, рискуя своей жизнью, хотя этот лед может в любую минуту треснуть.

Чтобы хоть как-то уберечь людей от необдуманных шагов, в Костромской области составили список самых опасных мест на реках, куда выходить нельзя, сообщает главное управление МЧС по Костромской области.

В настоящее время в Костромской области зарегистрировано несколько мест, где пребывание на льду очень опасно.

На реке Волга, район Трахачи (сады и деревня Борщино) — сейчас там промоины, тонкий лед по центру реки.

В районе от Калориферного завода до садового товарищества «Родничок» по левому берегу промоины, тонкий лед на расстоянии 25-100 метров от берега.

В районе сброса вод с Коркинских очистных сооружений до «Тихого уголка» по правому берегу промоины, тонкий лед на расстоянии 100-150 метров от берега.

Район сброса теплых вод Костромской ГРЭС — от устья реки Кешка до границы с Ивановской областью — тоже опасное место. В русловой части реки льда нет совсем или он очень тонкий с промоинами.

Что касается Костромского разлива, то на Южном, Северном канале, Маркушихе, Кастинских воротах, старых руслах рек Кострома, Меза, Гузомой — промоины, тонкий лед.