Воронежцы собираются у разобранного моста через Дон, чтобы посмотреть на ледоход

На месте переправы образовалась своеобразная смотровая площадка. Понтонный мост через реку Дон , соединяющий микрорайон Шилово и село Гремячье сегодня разобрали из-за паводка и ледохода. Теперь объезжать участок жителям сёл Хохольского района придётся по Курской трассе. Путь для автомобилистов увеличится в среднем на 50 км. Зато теперь на месте переправы — своеобразная смотровая площадка. С обоих берегов собираются и случайные зрители — те, которые не знали о закрытии проезда, и те, кто сюда ехал специально: посмотреть на плывущие глыбы льда.

По данным МЧС, уровень воды на этом участке реки Дон поднялся на 7 см. Спасатели следят за паводковой ситуацией, и пока не прогнозируют, когда движение по понтонному мосту будет восстановлено. — Каждый год приезжаем, это очень интересно. Всегда с ребёнком, рассказываем. Раньше с мужем вдвоём, теперь ребёнку рассказываем, как это происходит. Сейчас разлив небольшой, а вообще бывает, что он практически до конца, то есть, и когда льдины. Вообще, это очень страшно иногда наблюдать, когда льдины, ветки. Но и красиво, — рассказала жительница Воронежа Влада Савина.