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Воронежец снял эффектное видео ледохода на Дону
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Воронежец снял эффектное видео ледохода на Дону 

Вести Воронеж 27 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Помимо красивой картинки ролик ценен комментариями происходящего от местных жителей. В сети интернет появилось видео ледохода на Дону, который происходит на участке рядом с селом Гремячье. Огромный объём льда движется по реке с большой скоростью.
Местные жители отмечают, что не видели такого очень давно. Утверждают, что вода поднялась удивительно высоко и это, похоже, не предел. Один из воронежцев говорит, что со стороны Тулы ещё придёт большой объём воды, так как там, по мнению его знакомого, снега насыпало даже больше, чем в Воронежской области. Любопытно, что один из комментирующих проводит настоящий ликбез по рыбной ловле на Дону весной.
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