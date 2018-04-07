Воронежец снял эффектное видео ледохода на Дону 

Помимо красивой картинки ролик ценен комментариями происходящего от местных жителей. В сети интернет появилось видео ледохода на Дону, который происходит на участке рядом с селом Гремячье. Огромный объём льда движется по реке с большой скоростью.
Местные жители отмечают, что не видели такого очень давно. Утверждают, что вода поднялась удивительно высоко и это, похоже, не предел. Один из воронежцев говорит, что со стороны Тулы ещё придёт большой объём воды, так как там, по мнению его знакомого, снега насыпало даже больше, чем в Воронежской области. Любопытно, что один из комментирующих проводит настоящий ликбез по рыбной ловле на Дону весной.