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Назарбаев: Социальные проекты — приоритет в развитии Астаны
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Назарбаев: Социальные проекты — приоритет в развитии Астаны 

Мир24 2 часа назад
Мировые достижения и социальные проекты должны стать приоритетами в строительстве столицы Казахстана. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с сотрудниками института «Астанагенплан», передает телеканал «МИР 24».
Президент напомнил, что качество и комфорт проживания в городе должны постоянно повышаться.
«В столице супермедицина и супер — учебные заведения. И люди, и родители тогда будут ценить этот двор, нельзя этого забывать. Учебные заведения лучше здесь. Тратить надо и строить надо. Медицина дальше совершенствуется. Вот эти две вещи очень хорошо надо продумывать», — сказал Назарбаев.
В этом году Астана отметит 20-летний юбилей. Президент поручил показать гостям высокий уровень жизни столицы, который достигнут за это время.
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